Un Muerto Más: el arte de ponerle música al fin del mundo

Cuando el mundo se confinó preventivamente y el aumento precipitoso de contagios por Covid-19 era el título principal de todos los medios, en esos años en los que el Ministerio de Salud contaba semanalmente los muertos, Guido Carmona creó un salvavidas para mantenerse a flote: así nació su proyecto solista Un Muerto Más, que presenta su primer álbum Verano en invierno.

Después de haber estado una década en la agrupación de ska Paprika, el músico Guido Carmona atravesó la pandemia haciendo música en soledad y planteándose el desafío de romper los esquemas, mostrar una mirada integral, prolija y poética de algo tan caótico y efusivo como el fin del mundo. Para ello en 2020 decidió asociarse al productor Polska y entonces abordaron una propuesta integral donde la música, la imagen, los shows y videos son parte de un todo.

“Hago música para esquivar meteoritos, buscando musicalizar el fin del mundo que nos atraviesa en todas sus formas”, dice el músico de 28 años en referencia a su proyecto artístico. Así, en pleno 2020, Un Muerto Más lanzó sus primeros singles, “Volando” y “Tratamiento”. Dando un paso al costado de su estilo anterior, cambió los sonidos del ska por un pop cargado de carisma y atravesado por el mood predominante en su discografía; preocupación y desencanto por el amor, sensaciones frustrantes pero nunca desesperanzadoras.

Luego de haber presentado de manera oficial su primer disco el 9 de mayo en Niceto Club junto a una película con once videoclips de cada una de sus canciones; Un Muerto Más trae esta noche a La Plata la experiencia de un universo mágico y sentimientos exagerados en formato acústico, tocando en nuestra ciudad por primera vez Verano en invierno.

Así , después de haber estado en Europa y de haber sido seleccionado para representar a los artistas argentinos en La Feria Internacional de la Música (Bafim), Guido Carmona termina su segunda gira hoy a las 21 hs en La Otra Casa, ubicada en calle 59 entre 14 y 15, con en­tradas disponibles en alpogo.com.

La advertencia al público es siempre la misma: no es un recital, no es una obra de teatro, no es una película ni un musical, es toda las anteriores juntas.