Arturo Seguí celebra su 98° aniversario con una jornada cultural y tradicionalista

Este domingo 1° de marzo, Arturo Seguí celebra su 98° aniversario con una propuesta abierta a toda la comunidad organizada por la Municipalidad de La Plata de 16:00 a 21:00 en la plaza Vieja Estación, ubicada en 414 bis y diagonal 145.

La jornada comenzará con el tradicional Desfile Cívico Tradicionalista, uno de los momentos más esperados por vecinos y vecinas, que reunirá a instituciones locales y expresiones culturales vinculadas a la identidad de la región.

Además, durante toda la tarde habrá una feria de emprendedores y emprendedoras en el espacio verde, donde se podrán recorrer distintos puestos con productos artesanales y propuestas locales.

El escenario artístico, por su parte, ofrecerá una programación variada que incluirá la presentación de Ana Rosa Herrera, el taller de folclore La Huella, Tambores de La Casita y el grupo Va de Vuelta. El cierre estará a cargo de la banda Amistad o Nada.

De esta manera, Arturo Seguí se prepara para celebrar un nuevo aniversario con música, tradición y participación comunitaria, en un encuentro pensado para compartir en familia y fortalecer la identidad local.