El Instituto Cultural abre la inscripción para la Escuela de Libreros y Libreras

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Libreros y Libreras, una iniciativa gratuita que se desarrollará durante marzo y abril con modalidad virtual. La propuesta, impulsada a través de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, apunta a brindar herramientas concretas para la formación y profesionalización del sector librero, así como a reflexionar sobre el rol clave que cumplen las librerías en la construcción de comunidades lectoras.

La capacitación está abierta a todo público, aunque está especialmente orientada a trabajadores y trabajadoras del sector editorial y a quienes deseen iniciar o fortalecer proyectos vinculados a librerías. Los encuentros se realizarán los jueves de 19:00 a 21:00, a través de las plataformas Zoom y YouTube. El primero tendrá lugar el 19 de marzo y abordará el eje “MAO: método, orden y administración para llevar adelante una librería”, a cargo de Cecilia Fanti, de Librería Céspedes.

El 26 de marzo será el turno de Julia Bustos, de Librería La Musaraña, quien propondrá una mirada sobre la librería como espacio cultural y creador de lectores, poniendo en valor la figura del librero y la librera como mediadores y agentes activos en la promoción de la cultura. La tercera clase, el 9 de abril, estará a cargo de Mariana Leder Kremer, de Librería Hernández, y se centrará en estrategias de venta y en cómo sumar nuevos públicos, tanto desde el entorno virtual como desde la identidad particular de cada proyecto librero. El ciclo cerrará el 16 de abril con un consultorio en grupos reducidos para evacuar dudas y consultas específicas.

“La Escuela de Libreros y Libreras es una iniciativa fundamental para el fortalecimiento del sector en la provincia, ofreciendo herramientas prácticas y conocimientos especializados para adaptarse a los desafíos actuales del mercado editorial”, señalaron desde el organismo que conduce Florencia Saintout.