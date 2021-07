Cuidado de la piel en tiempos de Covid

La exposición excesiva al Sol causa no solo sequedad o quemaduras, sino también cambios a largo plazo que pueden provocar envejecimiento prematuro, o incluso cáncer de piel.

Conocer el tipo de piel

No todas las pieles son iguales, por lo que los cuidados que se debe brindar a cada piel deben ser acordes a sus particularidades.

Dependiendo del tipo, cada piel tendrá unos productos específicos.

Hidratar la piel

Como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, la hidratación es sumamente importante para la piel. Por una parte, la piel se debe mantener hidratada por dentro, pero también por fuera. Para ello deberías: beber dos litros de agua por día y aplicar productos hidratantes en la piel. Si notás que la piel está reseca o pica, se debe a que no está lo suficientemente hidratada.

Limpiar la piel

Limpiar la piel con productos adecuados que protegen el PH neutro. En las zonas delicadas se debe poner especial atención para evitar su deterioro y que se mantenga joven durante más tiempo.

Para mantener la piel limpia también podés exfoliar una o dos veces por semana, para suavizarla y eliminar todas las células muertas. Para realizar este tratamiento se recomienda que utilices un producto acorde a tu tipo de piel, que sea respetuoso y no la dañe.

Recomendaciones

Protegela del Sol

A diario se debe aplicar una crema con protección solar, incluso en invierno. El Sol es muy beneficioso para el organismo, pero si la piel no está protegida ante sus rayos, puede acelerar el envejecimiento cutáneo, provocando quemaduras y aparición de manchas solares.

Cuidala de otras agresiones

El Sol no es el único que puede dañar la piel. El tabaco, las contaminación, el estrés o la mala alimentación también tienen un efecto negativo. Para las agresiones externas como la contaminación, lo ideal es que por las noches al llegar a casa te limpies la piel con un producto adecuado.

La importancia de su protección

¿Sabías que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y uno de los más importantes?

La piel protege todo el cuerpo y ayuda a mantener la temperatura adecuada, además de que gracias a ella podés disfrutar del sentido del tacto. De ahí que sea tan importante que prestemos atención a este órgano y lo protejamos frente a las agresiones externas.

ÚLTIMO CONSEJO

No te olvides de la alimentación. No llevar una vida sana puede verse reflejado en la piel. Si te faltan nutrientes, la piel se verá más apagada y pueden salir ciertas imperfecciones, como granos. Procurá llevar una dieta equilibrada y, cómo no, no te podés olvidar tampoco del ejercicio. Los dos pilares de un estilo de vida saludable son la práctica regular de ejercicio y una dieta sana y equilibrada.

