Denuncian fallas en miles de pasaportes argentinos y piden su devolución

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) informó sobre un problema de seguridad detectado en la fabricación de pasaportes argentinos de la serie AAL, lo que obligó a ordenar la devolución inmediata de documentos emitidos dentro de tres rangos numéricos específicos. Aunque la falla es imperceptible al ojo humano, puede ser advertida por los sistemas de control en pasos fronterizos, lo que motivó la medida preventiva que alcanza tanto a ciudadanos en el país como en el exterior.

Los pasaportes a revisar corresponden a las numeraciones AAL314778-AAL346228, AAL400000-AAL607599 y AAL616000-AAL620088. Si bien el Gobierno calcula que los ejemplares defectuosos se ubican entre 5.000 y 6.000, el total de documentos comprendidos en la revisión supera los 200.000. El Renaper comunicó que quienes devuelvan sus libretas recibirán un nuevo pasaporte si se detectan fallas, mientras que los que estén en condiciones serán restituidos.

Según trascendió, el inconveniente se originó en una tinta de seguridad defectuosa suministrada por un proveedor alemán.

El caso cobró mayor repercusión a partir de la denuncia de un periodista argentino residente en Brasil, quien recibió un correo del Consulado de San Pablo alertándole que su pasaporte estaba incluido en los lotes comprometidos. Desde los consulados señalaron que las libretas se están enviando a Buenos Aires para ser revisadas, aunque advirtieron que los plazos de reposición podrían extenderse debido a la magnitud del operativo.

Se aclaró que los pasaportes observados continúan siendo legales y que, en caso de urgencia, se otorgarán documentos de emergencia sin cargo para garantizar la validez del derecho a viajar de los ciudadanos afectados.