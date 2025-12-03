Detectan erupciones de "volcanes de hielo" en plena actividad

El cometa interestelar 3I/ATLAS, descubierto en julio, irrumpió en nuestro Sistema Solar con varias sorpresas que fascinan a los astrónomos: es un objeto que llegó desde otro sistema estelar y mostró señales inequívocas de actividad criovolcánica, un rasgo asociado a cuerpos congelados que nacieron en los confines de nuestro propio vecindario cósmico. Este comportamiento típico de objetos pertenecientes al borde de nuestro Sistema Solar, despertó preguntas profundas sobre su estructura interna y sobre los procesos que pudieron moldearlo durante miles de millones de años.

Las imágenes y mediciones reunidas por equipos europeos, con un rol central del Telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, marcaron un antes y un después. Por primera vez se logró detectar en un objeto interestelar chorros de gas y polvo que emergían del interior por la acción de volcanes de hielo. La observación cambió la manera en que se describe a estos visitantes, que en general se consideran fósiles intactos sin una dinámica interna compleja. La activación de estos chorros helados se puede explicar por la composición del extraño cometa, según un estudio recientemente en el servidor de preimpresión arXiv.