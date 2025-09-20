El Conicet busca mejorar genéticamente una variedad de cebada

Un equipo multidisciplinario del Conicet se encuentra trabajando en el mejoramiento genético de una de las variedades de cebada más cultivadas en la Argentina, Andreia. Este avance daría a la cebada un mayor contenido de almidón degradable, facilitando la fermentación y aumentando la eficiencia del malteado, a partir de transferirle un gen proveniente del alga Ostreococcus tauri. En principio, fundamentalmente, se busca que el proyecto tenga impacto en la producción de cebada cervecera, aunque también tiene implicancias prometedoras para la producción de forraje de mejor calidad para la nutrición animal. La novedad del proyecto es que, si bien existen desarrollos de cebada transgénica, es la primera vez que se modifica este cultivo con enzimas de algas. “La plataforma es una estructura, donde tenemos un laboratorio de biología celular y molecular, y tenemos cámaras para crecer plantas todo el año en condiciones muy controladas”, comentó el equipo a cargo. Si bien el equipo reconoce que para tener éxito hay que hacer un gran esfuerzo en la cantidad de experimentos, actualmente ya se han logrado ocho eventos transgénicos independientes.