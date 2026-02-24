Identifican la estructura que conecta galaxias a lo largo del cosmos

Un grupo de astrónomos localizó un filamento delgado y extenso de galaxias que conforma el esqueleto invisible del universo. El hallazgo, realizado en la región conocida como el supergrupo de la Osa Mayor, representa uno de los rastreos más precisos de los hilos que constituyen la red cósmica, una estructura que dicta el destino y la evolución de las galaxias. La red cósmica, compuesta principalmente por materia oscura, funciona como el andamiaje gravitacional sobre el que se construye el universo observable.

La Osa Mayor alberga un filamento recientemente identificado que se extiende a lo largo de unos 50 millones de años luz y actúa como un puente cósmico dominado por materia oscura. Los investigadores explicaron en el trabajo publicado en el repositorio científico arXiv que “los filamentos son componentes cruciales de la red cósmica, representando las extensas y alineadas distribuciones de galaxias y gas. Utilizando el radiotelescopio esférico de apertura de quinientos metros (FAST), informamos de la detección de un filamento en el supergrupo de la Osa Mayor mediante observaciones de hidrógeno atómico (HI)”. La estructura se caracteriza por su delgadez extrema y por contener 16 tipos diferentes de galaxias.