La velocidad récord que alcanzó el internet satelital de Elon Musk

En general, la mayoría de los usuarios han estado experimentando velocidades de descarga que van desde 100 Mbps a 200 Mbps (megabits por segundo), pero esta semana se reportaron velocidades de 300 Mbps y, en algunos casos, de hasta 400 Mbps.

En la Argentina, según datos de la Cámara Argentina de Internet, el 51% de los argentinos navega a velocidades de 20 Mbps y el promedio de velocidad a escala nacional ronda los 40 Mbps. Lo que intentamos decir es que el internet satelital de Elon Musk es un 650% más rápido que el de la Argentina. Esta diferencia se evidencia cuando un usuario quiere descargar en su computadora, por ejemplo, un videojuego. Con la velocidad de la Argentina, tardaría alrededor de 24 horas; mientras que con los satélites de Musk solo 25 minutos.

Cómo empezó y qué es lo que se viene

En sus comienzos, la firma quería ofrecer una velocidad de internet más rápida a los usuarios radicados en zonas rurales. Para esto, lanzaron satélites de órbita baja, es decir, están a 600 kilómetros de distancia de la Tierra, la latencia de internet es mejor y pueden ofrecer mayores velocidades. Luego, la idea se hizo global, y hoy en día ya fueron lanzados 1740 satélites y la empresa plantea tener un total de 30.000 a mediano plazo.

Musk, el empresario detrás del internet satelital, había dicho oportunamente que su objetivo era proporcionar un servicio de internet de alta velocidad antes de fin de año. Y así fue. Pero su próxima meta es aún más ambiciosa: el millonario desafío a la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos y le dijo que trabajará intensamente para alcanzar velocidades de 1000 Mbps, es decir, un gigabit por segundo.

Quiero Starlink: ¿cuánto cuesta?

El servicio de internet satelital ultrarrápido Starlink cuesta US$ 499 mensuales, más US$ 99 por mes para acceder al servicio. En total, serían unos US$ 600 al mes. En Chile, el primer país de América latina en contar con dicha conectividad, cuesta $ 92.600 pesos chilenos al mes, más $ 562.300 por el kit y el envío del mismo. En moneda local, serían unos $80.720 mensuales. En Uruguay el costo sería de 4.500 pesos uruguayos al mes, más el costo del kit, que rondaría los 22.455 pesos uruguayos, más gastos administrativos, costos de envío e impuestos.