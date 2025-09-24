Llega el “Brazilian Day” a Plaza Moreno

Tras su reprogramación por mal tiempo, este domingo 28 de septiembre de 10:00 a 19:30 Plaza Moreno será sede del “Brazilian Day”, la celebración más importante de la comunidad brasileña en La Plata.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar de una jornada festiva con shows en vivo, espectáculos para toda la familia y un corredor gastronómico donde se ofrecerán comidas típicas del país vecino.

La propuesta artística reunirá a destacados grupos, solistas y DJ que llenarán la plaza central de la capital bonaerense con el ritmo y la inconfundible energía carioca.

En el escenario principal estarán presentes Frederico Reyna, Lu Garrote, João Bueno y Sebastián, DJ Dark Panda, DJ Nico Cush, Pulo do Gato, Grupo Pavilhão do Samba, Grupo Sambaires, Grupo DanceFit, Diego Fontoura y Banda, La Marea, Kalunga Afro, Bloco Afro Latinoamericano y Escola de Samba Esmeralda.

Los bloquinhos también llenarán de color la celebración con su energía y ritmo: participarán Bloco La Marea, Bloco Pangea, Roda de Samba de Mulheres, Passistas Essência do Samba y Tropa Reveillon Axé Dance.

Cabe resaltar que “Brazilian Day” es organizado por la Municipalidad de La Plata junto al Consulado General de Brasil y la Institución Patria Brasil con el objetivo de fortalecer los lazos culturales y celebrar la diversidad en la ciudad.

Celebraciones en Plaza Moreno

Las Fiestas de Colectividades no son un evento único sino varios festejos de diferentes comunidades que se realizan en La Plata, como la Fiesta Tricolor de colectividades colombiana, ecuatoriana y venezolana o el Festival PeruVive que se celebra en Plaza Moreno, a la que se le suma está fiesta del Brazilian Day. Estas celebraciones presentan gastronomía, música, danzas y eventos culturales típicos de cada país, donde las familias pueden disfrutar de una jornada de la cultura de cada país.