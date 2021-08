Marcello Mastroianni: tres amores simultáneos

Marcello Mastroianni cultivó largas relaciones amorosas con tres mujeres al mismo tiempo: Flora Carabella, Catherine Deneuve y Anna Maria Tato. Con las dos primeras tuvo hijos, pero solo con Flora Carabella estuvo casado. Cada una de las tres mujeres sabía de la existencia de las otras y el vínculo existente con Mastroianni. Fue el único hombre del mundo que tuvo tres funerales. Hubo tres ceremonias religiosas para el actor italiano, que era ateo: una en Francia y dos en Roma.

Anna María Tato era directora de cine y, hacia el final de la vida de Marcello Mastroianni, filmó una película autobiográfica titulada Mi ricordo, en la que el actor reconstruía su vida, mientras realizaba una gira teatral por Portugal. Erica Blanc, la actriz que noche a noche acompañaba a Mastroianni sobre el escenario, fue muy dura con la filmación de esa película: “No quiero ver esa película. Ya me hizo bastante daño ver sufrir a Marcello durante tanto tiempo. Asistir noche tras noche a su agonía. Y mientras él apretaba los dientes y había que sacarle en brazos al escenario, ella le pedía que recordara anécdotas. Marcello, ¿por qué lo haces?, le pregunté un día. Es un regalo que le debía, respondió resignado”.

En 1971, Catherine Deneuve compartió elenco con Mastroianni. No tardaron en ser amantes. Talentosos, bellos, queridos por el público y codiciados por directores y productores. Al año de conocerse nació Chiara Mastroianni, la hija de la pareja que siguió la vocación de sus padres.

Flora Carabella era una actriz. Tenía 24 años cuando se casó con Mastroianni. Los presentó el actor Elio Pandolfi. Así recordaría ella el momento: “Marcello me llamó la atención de inmediato; además de muy guapo, era simpático y encantador. Aunque había empezado a trabajar con Visconti no tenía ni un céntimo”. Pese a sus otras relaciones cuasimatrimoniales —además de los proverbiales amoríos de ocasión— , nunca le pidió el divorcio a Marcello. La única vez en que el matrimonio estuvo en peligro de terminar definitivamente fue a finales de los años 60, durante el romance que Mastroianni mantuvo con Faye Dunaway, con quien se había conocido filmando Amanti, la película de Vittorio De Sica. La actriz norteamericana decidió poner fin al vínculo y Mastroianni regresó a lo que consideraba el refugio familiar de siempre, donde se lo esperaba sin recriminaciones: “Siempre tuvo su habitación en casa, sus cosas, venía cuando quería. Cuando Faye Dunaway lo dejó, fui la primera persona a quien llamó. Yo estaba en Madrid. Me dijo te necesito”.

La destacada actriz italiana Sophia Loren, gran amiga del matrimonio, expresó: “Flora no pudo soportar el dolor de la pérdida de Marcello”.

El actor murió el 19 de diciembre de 1996, en París, donde vivía Anna Maria Tato. Dijo entonces Flora: “Sé en el fondo de mi corazón que si Marcello hubiese sabido que esos eran sus últimos días no habría ido allí”.

En relación con la existencia de estas tres relaciones simultáneas, Flora Carabella manifestó: “Sé que no es fácil de entender, pero la unión entre Marcello y nosotras era más fuerte que cualquier otra cosa. Éramos un clan, una familia particular”.