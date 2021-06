“No hemos cesado en el trabajo con los estudiantes”

La educación fue y es, sin dudas, uno de los espacios donde la pandemia ha golpeado con más fuerza. Docentes y alumnos debieron aprender nuevas formas de comunicarse y llevar a cabo los procesos de aprendizaje. La directora del Colegio Nacional Rafael Hernández, Ana María García Munitis, mantuvo una conversación con diario Hoy en referencia a este tema y cómo la escuela se adaptó al nuevo contexto. El próximo martes, el colegio volverá a abrir sus aulas y a recibir a los alumnos.

— ¿De qué manera durante este lapso trataron de mantener el vínculo con aquellos chicos a los que más le costó la virtualidad?



— Desde el año pasado hemos tratado de sostener y enfocarnos en mantener el contacto con nuestros estudiantes. Con aquellos alumnos que no logramos que se pudieran conectar por diferentes motivos, que tratamos de paliar a lo largo de este período, se decidió trabajar con cuadernillos impresos. Estos cuadernillos al principio nosotros se los hacíamos llegar y luego ellos venían a retirarlos periódicamente. Con los chicos que tuviesen alguna dificultad siempre pensábamos en la vuelta a la presencialidad y en tratar de trabajar en el acompañamiento, como se suele hacer en el colegio en períodos de presencialidad. La UNLP ha colaborado con nosotros para facilitar la situación con dispositivos, con carga de datos y con los cuadernillos para aquellos que no se pueden conectar, pero hemos logrado dentro de nuestras posibilidades una conectividad importante. Tratamos de no perder el contacto con los estudiantes.

— ¿Hubo cambios durante este lapso de virtualidad en comparación a lo que fue el año pasado?



— En este período de virtualidad ya habíamos tenido dos semanas de clases presenciales con burbujas alternadas. Nosotros utilizamos microciclos de tres semanas, que se iniciaron con una semana virtual: la última de marzo y las dos primeras de abril fueron presenciales en burbujas de 15 estudiantes, burbuja A y burbuja B. En relación al año pasado, cuando volvimos a la virtualidad nos encontramos con un mayor número de estudiantes que se conectaban, que prendían la cámara y que interactuaban más fluidamente.

— ¿Cuál es el porcentaje de docentes y no docentes vacunados del establecimiento?



— Sabemos que estas semanas ha habido un incremento de los docentes vacunados. No tenemos los números exactos, porque es una vacuna voluntaria y no obligatoria, por cómo se fueron dando los turnos sabemos que hay un número grande ya vacunado.