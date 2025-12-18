Nuevas funciones de la suite del ballet “La Bayadera” en el Teatro Argentino

El Ballet y la Orquesta Estables del Teatro Argentino volverán a presentar la suite del ballet La Bayadera con nuevas funciones que se realizarán del jueves 18 al domingo 21 en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes, en avenida 51 entre 9 y 10. Las presentaciones serán hoy, mañana y el sábado a las 20, y el domingo a las 18, con entrada gratuita mediante reserva online. La propuesta integra la agenda cultural impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

La obra, con música de Ludwig Minkus y coreografía original de Marius Petipa, es repuesta por Edgardo Trabalón y contará con la participación del Ballet Estable, dirigido por María Fernanda Bianchi, junto a la Orquesta Estable bajo la conducción de Darío Domínguez Xodo. Los roles protagónicos estarán a cargo de Romina Panelo y Julieta Paul como Nikiya, Miguel Ángel Klug y Emanuel Gómez como Solor, y Sabina Álvarez y Jazmín Gude Alonso como Gamzatti, según la fecha de la función.

Estrenada en San Petersburgo en 1877, La Bayadera narra una historia de amor trágico ambientada en una India exótica. La escenografía es de Fabián Giménez, el vestuario de Viviana Serafini y la iluminación de Esteban Ivanec. Las entradas podrán reservarse desde a través del sitio web del Teatro Argentino.