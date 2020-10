Obras Particulares: expedientes bajo el agua y oficinas detonadas

Tras las intensas lluvias que azotaron a la ciudad días pasados, la Dirección General de Obras Particulares se vio seriamente afectada, y expedientes presentados por cientos de ciudadanos quedaron flotando entre el agua y la tierra.

Con estructuras endebles y una notable falta de inversión, la dependencia de la Municipalidad de La Plata, ubicada en 21 entre 49 y 50, cedió frente a las inclemencias climáticas. Techos en mal estado, paredes permeables y un colapso del sistema pluvial posibilitaron el ingreso del agua hacia el interior del lugar.

En imágenes grabadas por personal municipal se puede observar cómo el cielorraso se desplomó sobre las carpetas de cientos de trámites iniciados por los ciudadanos.

“Solo se hacen arreglos provisorios y, cuando llueve, se caen pedazos de techo y se pierden expedientes”, afirmó un trabajador a diario Hoy.

En las instalaciones municipales prima la desidia, y una gran mayoría de las dependencias se ven afectadas por el desinterés del Ejecutivo local. En este caso, no solo se perdieron cientos de papeles de particulares, sino que también se perjudicaron expedientes patrimoniales.

Los trabajadores del lugar reconocieron que el edificio no es apto para almacenar carpetas, no solo por lo ocurrido, sino porque tampoco cuenta con las medidas de seguridad para contrarrestar un posible incendio. También contaron a este multimedio que fueron ellos quienes debieron ocuparse de la limpieza, porque las autoridades no enviaron las cuadrillas destinadas a tal fin.