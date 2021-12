PlayStation se suma a los festejos de navidad con promociones en sus juegos más importantes

Se acercan las Fiestas y por ese motivo PlayStation decidió presentar una promoción de fin de año con descuentos de hasta un 75% en juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para sorprender a familiares y amigos, o por qué no, para hacerte un autoregalo.

Es una interesante oferta por el precio y por los grandes títulos en los que se aplicará el descuento. Por lo que se podrán adquirir importantes gemas de forma económica.

La oportunidad de adquirir juegos tan populares como God of War, Last of Us, Spiderman, Demon’s Souls, entre otros títulos, se extenderá desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero.

Los descuentos estarán disponibles tanto en las tiendas digitales locales oficiales para adquirir los juegos físicos y accesorios.