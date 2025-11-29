Realizarán una Caravana Navideña en moto

Como todos años un grupo de motociclistas de toda la provincia de Buenos Aires realizarán en La Plata una Caravana Navideña con el objetivo de recaudar golosinas para los chicos para regalar en esta Navidad. Desde la organización invitan a la comunidad para colaborar y darle un momento de felicidad a los niños.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre a las 16:00. En esta oportunidad, el circuito comenzará en avenida 60 y 143 y después van a recorrer distintos puntos de la ciudad. Quienes deseen participar o acompañar a la caravana pueden hacerlo también auto o camioneta.

Este evento lo hacen desde hace 13 años para que cada niño tenga un presente en esta fecha tan especial. Es por eso que están juntando golosinas para armar las bolsitas, pueden ser caramelos, alfajores o chupetines.