Reclamos por baños cerrados en la estación de trenes de La Plata

Pasajeros y trabajadores denuncian que desde hace más de una semana no funcionan los baños en la estación de trenes de La Plata, ubicada en 1 y 44. La situación genera malestar tanto en quienes llegan desde Constitución como en los choferes de taxis y remises que trabajan largas jornadas en la parada.

Según relataron, los sanitarios permanecen cerrados y las respuestas que reciben apuntan a falta de agua, problemas cloacales o ausencia de personal para limpieza. “Es una vergüenza. Es una estación cabecera en la capital de la provincia, no puede estar así”, expresaron trabajadores del transporte que cumplen varias horas en el predio. Según relataron, los sanitarios “siempre están cerrados” y las respuestas que reciben apuntan a la falta de agua, problemas en las cloacas o ausencia de personal para limpieza.

También señalaron que muchos pasajeros, tras más de una hora de viaje, no tienen dónde acudir y se retiran enojados. Reclaman una solución urgente a Trenes Argentinos, responsable del lugar, y condiciones básicas para usuarios y trabajadores.