Ríos del yaguareté: una iniciativa que busca restaurar ecosistemas en toda la región sudamericana

Bajo el nombre de Ríos del yaguareté, un conjunto de organizaciones se propuso llevar adelante una iniciativa histórica, ya que buscan proteger, restaurar y reconectar ecosistemas en el corazón de Sudamérica para salvar el yaguareté. En una visión de 20 años hacia el futuro, la iniciativa se propone crear un corredor protegido de vida silvestre de escala continental sobre la cuenca del río Paraná, uno de los sistemas de agua dulce más importantes del mundo.

Utilizando el poder de los ríos como corredores para la vida silvestre, la visión incluye proteger, restaurar y reconectar un área de 2.5 millones de kilómetros cuadrados sobre cuatro países de Sudamérica, los cuales son Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. El fin último de Ríos del yaguareté es revertir la crisis de pérdida de biodiversidad presente en todo el planeta y particularmente grave en Sudamérica, donde entre 1970 y 2022 las poblaciones de vida silvestres se desplomaron en un 94%, el porcentaje más alto en todo el mundo. Las causas principales, tales como deforestación, fragmentación y degradación de ambientes naturales, incendios catastróficos, sequías y cacería, hoy se ven exacerbadas por la gravedad de los efectos de la crisis climática global.

En Argentina, el proyecto Ríos del yaguareté abarca desde las nacientes del río Bermejo, en la cordillera de los Andes, atravesando las Yungas y El Impenetrable chaqueño, y desde la cuenca del Iguazú en la selva misionera hasta la cuenca del Paraná, incluyendo los Esteros del Iberá. “Al restaurar su integridad ecológica,especies y comunidades en cuatro países tendrán la oportunidad de prosperar con un modelo que combina protección, restauración ecológica y economía regenerativas que ha sido exitoso en el Pantanal brasileño y los esteros de Iberá En Argentina”, remarcaron desde la organización, que luego agregaron: “El yaguareté, depredador tope y especie en peligro de extinción, es el símbolo de todo lo que esta iniciativa busca proteger. En el pasado, el yaguareté habitaba toda la cuenca con poblaciones abundantes y saludables. Pero en las condiciones actuales, con escasas poblaciones que sobreviven en los ríos Paraná, Bermejo y Pilcomayo en zonas aisladas entre sí, la especie tiene muy pocas posibilidades de recuperarse y escapar a la amenaza de la extinción”.