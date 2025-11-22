Se viene la cuarta edición de La Plata Adora en la Sala Ginastera

La ciudad se prepara para vivir una nueva edición de La Plata Adora, el histórico encuentro interdenominacional que busca bendecir a la comunidad desde la imponente Sala Ginastera del Teatro Argentino. La cita será el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 19, con un bono contribución voluntario y el respaldo pleno del Consejo Pastoral de La Plata.

Los pastores Fabián Gómez, secretario del Consejo Pastoral y referente del Ministerio El Único, y Henry Daza, de Impacto Juvenil, destacaron que el proyecto nació con el propósito de unir al pueblo cristiano evangélico de la región en una convocatoria centrada exclusivamente en la adoración. “Queremos romper con cualquier protagonismo humano para que Jesús sea el centro absoluto”, remarcaron.

En esta cuarta edición, el mensaje apunta a recuperar la unidad, volver a los principios y fortalecer la fe compartida como forma de bendecir a La Plata y sus alrededores. La propuesta artística reflejará esa visión con una destacada grilla que incluye a Factor de Cambios, la Banda Oficial de Impacto Juvenil, el músico Matthew Hotton, la cantante internacional Evangelina Crubinca, la oradora principal Pastora Daniela Freidzon y la participación escénica de las danzoras Fuego y Espada.

Con el apoyo institucional de más de 400 pastores, La Plata Adora promete una velada que marcará un antes y un después en la vida espiritual de jóvenes, familias y congregaciones de toda la región. “Será una experiencia única de fe, esperanza y unidad”, coincidieron los organizadores.