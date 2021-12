Steam reveló cuáles fueron los videojuegos más vendidos y jugados de 2021

La plataforma de juegos de PC por excelencia, Steam, compartió a su comunidad cuáles fueron los videojuegos más relevantes de este año. Para confeccionar las listas temáticas, se tuvieron en cuenta varios puntos: las ventas, los nuevos lanzamientos, la cantidad de jugadores simultáneos, entre otros.

Los 12 videojuegos que llegaron a la categoría Platino de lo más vendido del año son Dota 2, Rainbow Six Siege, CS: GO, NARAKA: BLADEPOINT, Battlefield 2042, New World, Apex: Legends, GTA V, Destiny 2, Dead by Daylight, PUBG y Valheim. Títulos como Dota 2, CS:GO y GTA V encabezan la lista por sexto año consecutivo.

En la categoría Oro se destacan Sea of Thieves, que tiene poco más de un año en la plataforma y recientemente superó los 5 millones de usuarios, It Takes Two, considerado uno de los mejores juegos del año, y Forza Horizon 4 y 5.

Con respecto a los nuevos lanzamientos de 2021, la lista de 100 títulos tuvo en cuenta “los ingresos generados durante las dos primeras semanas posteriores al lanzamiento”. Así, Battlefield 2042, Naraka: Bladepoint, New World y Valheim también dijeron presente en la categoría Platino de esta lista.

Los otros nuevos lanzamientos de platino de 2021 son Mass Effect: Legendary Edition, Forza Horizon 5, Age of Empires IV, Outriders, Farming Simulator 22, Resident Evil: Village, la beta multijugador de Halo Infinite y Back 4 Blood.

Para la lista de los títulos más jugados del año se consideraron los videojuegos que superaron los 30 mil players desde el momento de su lanzamiento hasta el 15 de diciembre. Los videojuegos que alcanzaron la mención de Platino en esta lista superaron los 200 mil jugadores simultáneos y se trata de Dota 2, Cyberpunk 2077, Valheim, la beta multijugador de Halo Infinite, New World, PUBG, Rust, CS:GO, GTA V y Apex Legends.

Superando los 100 mil jugadores simultáneos se destacan Outriders, Among Us, Naraka: Bladepoint, Farming Simulator 22 y el eterno Team Fortress 2.