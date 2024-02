Vecinos denuncian que el agua sale con olor a combustible

Vecinos y vecinas de los barrios de Tolosa y Villa Elvira están denunciando que tienen conflictos con los servicios de luz y agua hace meses. Asimismo, indicaron que esta situación ante la gran ola de calor que azota nuestro país, cada día que pasa se vuelve realmente insostenible.

Por ello, habitantes del barrio de Tolosa, expresaron que este martes “nos reunimos con los vecinos de Villa Elvira que el agua les sale con olor a combustible desde hace un tiempo largo”.

En este sentido, indicaron que “ante la desesperante situación de tener el agua con olor y sabor a combustible, y no contar con agua potable para tomar o higienizarse, se realizaron las presentaciones respectivas en las empresas prestatarias de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A), la Defensoría del Pueblo y ADA (Autoridad del Agua), para que se implemente un urgente plan de contingencia con camiones cisterna para proveer a los vecinos de Villa Elvira del elemento vital”.

Ante el reclamo insistente, desde la entidad los informaron que “que apareció la cisterna” y que empieza a funcionar en estos días. Sin embargo, los conflictos no quedan ahí. Los vecinos de Tolosa reclaman que “se cortó la luz desde 122 hasta 7 y de 532 a 520 por lo que me están contestando otros vecinos. Asique bueno, tras que hay faltante de agua en distintos sectores, también baja presión, ahora se suma el tema de la luz y corte de agua”.

Otro de los vecinos indicó que “es de nunca terminar con los servicios en Tolosa, parece un ghetto realmente, siempre somos los que sufrimos las consecuencias, es una locura”. Y agregó que “con este calor agobiante ya no sabemos para donde disparar realmente. Es terrible lo que está pasando con los servicios, ABSA que ya sabemos que prácticamente no cumplen con el servicio, ahora se le suma Edelap que también no cumple con el servicio ya que hay cortes reiterados, también por esto saltan las alarmas da la batería y se accionan, es terrible”. Ante está situación que vienen transitando los vecinos y vecinas de ambos barrios, es que este martes realizarán una asamblea para definir como continuar con los reclamos, para que así, por una vez por todas, les den una solución ante la falta de servicios que afecta su vida diariamente.