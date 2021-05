Periodista se grabó teniendo sexo cuando cubría la reapertura de un club swinger

Una periodista se grabó teniendo sexo para un informe sobre la reapertura de un club swinger que realiza fiestas de intercambio de parejas en Dinamarca. Su nombre es Louise Fischer y trabaja para Radio 4 de ese país.

Louise Fischer quiso mostrar de cerca la reapertura de estos centros en los que el desenfreno sexual es normal y no mal visto en Dinamarca. Durante la pandemia, tras un largo tiempo cerrado por el covid. Escucharla eniendo relaciones sexuales fue polémico para gran parte de la audiencia. Sin embargo, la tarea "periodística" fue muy alabada por sus jefes y compañeros según publicó el diario británico Daily Mail.

"Creo que está muy bien que nuestros reporteros experimenten el periodismo de forma diferente", opinó Tina Kragelund, responsable de programas de Radio 4.

Fischer explicó que sabía lo cerrados que son los clubes swingers. "También sabía que no lograría información completa a menos que creara una clima de credibilidad y confianza entre los asistentes y yo". Al mismo tiempo, la movilera no tenía en claro si tendría que tener sexo o no antes, durante o después de la nota en el club Swingland. Finalmente fue durante.

La periodista no solamente aceptó, sino que se animó a comportarse como una clienta más del club. Inmediatamente se sumó al encuentro sexual y realizar el informe mientras el acto sexual se llevaba a cabo.

Su ocasional pareja sexual le preguntó "¿puedes describir lo que estás viendo ahora mismo?" en medio de gritos bastante explícitos y comentarios picantes.