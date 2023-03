Trump dio inicio a su campaña electoral

En Waco, una ciudad del estado de Texas, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por iniciada su campaña electoral de cara a las elecciones del 2024. Durante su discurso, hizo alusión a las investigaciones en su contra, donde las minimizó explicando que ninguna de ellas significan un delito. “El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del departamento de la injusticia en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor”, señaló. Así, mencionó que se trata de “una cacería de brujas e investigaciones falsas, una tras otra”.

Particularmente, el exmandatario hizo referencia al caso que lo involucra con la actriz pornográfica Stormy Daniels. El expresidente había asegurado que sería arrestado el 21 de marzo pasado, en Nueva York, por el caso, el cual está en manos de la fiscalía que investiga una presunta violación de las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales. Así, arremetió además contra los fiscales que trabajan en casos en su contra, a quienes considera una “escoria humana”.

Si bien Waco representa un lugar con fieles seguidores de Trump, desde el equipo del político afirmaron que eligieron esta ubicación por ser céntrica y con fácil acceso desde otros puntos. Según los primeros sondeos, el exmandatario se presenta como el principal elegido por el Partido Republicano, seguido por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.