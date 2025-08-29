Se triplicó la cantidad de contribuyentes que pagan Ganancias

La restitución del Impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso el año pasado, golpeó de lleno a los bolsillos de trabajadores y jubilados. Más de un millón de contribuyentes quedaron alcanzados por el tributo, lo que implica que la cantidad de afectados se triplicó en apenas un año, tras la marcha atrás en la reducción de la alícuota que había sido implementada en 2023.

De acuerdo con el informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en el Congreso, en junio de 2025 un total de 999.507 empleados y 183.472 jubilados fueron alcanzados por Ganancias. Las retenciones generaron ingresos por $444.066 millones, recursos que el Gobierno exhibe como prueba de su política de “orden fiscal”.

El beneficio para la administración central y las arcas provinciales contrasta con una mayor carga sobre asalariados y jubilados, quienes ven reducirse mes a mes su poder adquisitivo. El tributo, coparticipable, fue el que más creció en comparación con el resto de los impuestos nacionales, lo que muestra que el ajuste recae otra vez sobre los sectores medios.

Hasta junio, el impuesto alcanzaba a solteros con ingresos netos mayores a $1.900.000 y a casados desde $2.200.000. En julio los umbrales subieron apenas a $1.933.000 y $2.247.000. En el caso de los jubilados, el tributo se aplica a quienes cobran ingresos cercanos a los $2.500.000.

De esta manera, El superávit fiscal que celebra el Gobierno se logra a costa del financiamiento forzado de millones de argentinos.