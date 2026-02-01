Adorni será director de YPF

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá en el Directorio de YPF en representación de las acciones Clase A del Estado Nacional. Así lo informó la empresa a la Comisión Nacional de Valores.

En paralelo, se aceptó las renuncias de los Directores Titulares por la Clase D de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, ambos por razones de estricta índole personal. En su reemplazo, la Comisión Fiscalizadora designó a Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, y Martín Maquieyra, hombre que proviene del PRO, como Directores Titulares por dicha clase. Los directores designados tendrán mandato hasta la elección de nuevos directores por la Asamblea de Accionistas.

Estos movimientos se dan luego de que el Gobierno nacional dispuso una baja en las retenciones aplicadas a las exportaciones de petróleo convencional. Se trata una decisión impulsada por la administración de Javier Milei que venía siendo reclamada por las empresas del sector en las provincias petroleras. La medida alcanza únicamente al crudo convencional y excluye al shale oil de Vaca Muerta, que actualmente concentra cerca del 70% de la producción nacional.

La reducción de los derechos de exportación tiene un impacto particular en la cuenca del Golfo San Jorge, de las provincias de Santa Cruz y Chubut. También beneficia a los yacimientos maduros de Neuquén y podría extenderse a otras jurisdicciones como Río Negro y Mendoza.