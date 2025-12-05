Alerta por la falta de jueces y fiscales

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (Adpra) alertó por el actual nivel “excepcionalmente alto de vacantes” en los fueros federales. A su vez, advirtió por la “reducción presupuestaria” prevista para el 2026 en la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal.

“Actualmente existen 337 cargos vacantes sobre un total de 1.002, lo que implica que más de un tercio de la estructura judicial se encuentra sin cobertura efectiva”, detalló el organismo.

Para la Adpra, esta situación “afecta el funcionamiento cotidiano de juzgados, cámaras y tribunales orales”.