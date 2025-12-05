Otra baja en el Gobierno: renunció el subsecretario de Derechos Humanos

Alberto Baños presentó este jueves su renuncia irrevocable como subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, cargo que ocupaba desde julio de 2024. Su salida se produce en medio de cuestionamientos por el desmantelamiento del área y por su postura negacionista sobre los crímenes de la última dictadura militar.

Baños había sido designado en el marco de una reestructuración que eliminó más del 66% de las direcciones de la Secretaría, reduciendo el organismo a su mínima expresión. Durante su gestión aseveró que los delitos de la dictadura (1976-1983) fueron “excesos aislados” y no un plan sistemático de terrorismo de Estado. Esa afirmación, realizada incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, generó repudio nacional e internacional.

La renuncia se vincula con tensiones internas en el Ministerio de Justicia. Según fuentes oficiales, el ministro Mariano Cúneo Libarona exigía mayor alineamiento con la política de ajuste y “desideologización” impulsada por Javier Milei. La salida de Baños se convierte en una nueva renuncia de alto rango en menos de un año, reflejando la inestabilidad de un área clave para la política de derechos humanos.

Su paso por la Secretaría deja un organismo debilitado y cuestionado, con menos capacidad de acción y un discurso que relativizó los crímenes de lesa humanidad. La renuncia abre interrogantes sobre el rumbo que tomará el Gobierno en un terreno sensible para la democracia argentina.