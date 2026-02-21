Alerta por la mora en expensas

Según las cámaras de administradores, la morosidad en el pago de expensas se disparó tras las fiestas de fin de año: aumentó en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a un promedio de 20% general en enero. No obstante, se registraron picos muy altos, como 31% en Ciudad de Buenos Aires. A su vez, hubo reportes alarmantes en zonas turísticas como la Costa Atlántica, donde la falta de pago llegó a tocar el 42%.

Esto muestra que, pese a que el ritmo de aumentos en 2025 mostró una desaceleración respecto al crítico 2024, la capacidad de pago de los hogares parece haber llegado a un techo.