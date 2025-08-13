Alertan por la crisis en la industria electrónica del país

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica del país atraviesa una profunda crisis, principalmente por las políticas del Gobierno libertario que impulsan la apertura importadora y no logran frenar la caída del consumo interno.

Según un relevamiento de CADIEEL, el 37% de las pymes del sector redujo su producción en el segundo trimestre, con una caída promedio del 30%.

En esa línea, el empleo también sufre, ya que un 33% de las empresas recortó personal, con una baja promedio del 22%, mientras que solo un 4% pudo aumentar su plantilla.

La incertidumbre económica y la competencia externa afectan la capacidad operativa, con un 20% de las fábricas funcionando por debajo del 40% de su capacidad instalada.

Por otra parte, las dificultades para exportar por altos costos limitan la inserción internacional, lo que genera un círculo vicioso de pérdida de competitividad.

Desde CADIEEL advierten que, sin cambios en las barreras financieras, impositivas y laborales, la crisis del sector continuará profundizándose.