ARA San Juan: querellas de familiares solicitaron revocar el sobreseimiento de Macri

Los familiares de las víctimas del ARA San Juan reclamaron ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y otros exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa que investiga si hubo espionajes.

En la audiencia estuvieron presentes tres familiares de las víctimas, los abogados de los familiares y la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, en calidad de amigos del tribunal.

Asimismo, Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de uno de los 44 fallecidos en el hundimiento del submarino, expuso ante la Cámara Federal de Casación Penal y aseguró que “hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial”.

La abogada del CELS expuso ante el máximo tribunal penal federal en calidad de amicus curiae y señaló que “el sobreseimiento convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo, y esto es inadmisible”.

Por su parte, la abogada Valeria Carreras, por la segunda y mayoritaria querella de los familiares, realizó el pedido de revocar los 11 sobreseimientos resueltos y destacó que “esta sentencia nos involucra a todos, es arbitraria por la manipulación de la prueba”.

En ese sentido, la letrada reclamó se continúe con la investigación al haber un faltante de medidas de prueba solicitadas pero que no fueron ordenadas y recordó el hecho que se dieron de baja las 44 líneas de teléfono de las víctimas, aunque estas eran pagadas de manera particular y no pertenecían a la Armada.

Además, en su discurso afirmó que “los pedidos de reuniones fueron tomados como un problema; las familias reclamaban saber qué había pasado con sus seres amados, pero vivieron la experiencia de ser vigiladas, había que infiltrarlas para saber qué iban a preguntar, qué iban a decir”, añadió Carreras.

En tanto, la audiencia se realizó de manera previa a resolver si se ratifica o anula el sobreseimiento que benefició a Macri, a los exresponsables de la Agencia Federal de Inteligencia en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otros exagentes de ese organismo.