ARCA detectó irregularidades en la presentación de Ganancias

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó sobre inconsistencias en la carga de datos de los formularios Siradig del Impuesto a las Ganancias 2025. Según detalló, tanto empresas como trabajadores cometieron errores que afectan el cálculo y la retención del tributo.

La ex AFIP notificó a compañías que no aplicaron correctamente las retenciones, lo que podría derivar en multas o ajustes. También advirtió a empleados que declararon montos superiores a los reales, inflando deducciones y reduciendo indebidamente el impuesto.

ARCA pidió a las firmas actualizar liquidaciones antes del 30 de abril y recordó que las deducciones por indumentaria aplican solo a elementos obligatorios de uso laboral exclusivo, mientras que los vehículos solo pueden deducirse en casos de corredores o viajantes. El plazo para presentar el Siradig vence el 31 de marzo.