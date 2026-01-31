Argentina negocia recibir a los inmigrantes deportados por Trump

El Gobierno argentino negocia con Estados Unidos un acuerdo para recibir a inmigrantes extranjeros deportados por la administración de Donald Trump. Según reveló el diario The New York Times, ambas gestiones mantienen “conversaciones avanzadas” para alcanzar una firma que permitiría que los ciudadanos expulsados arriben a Buenos Aires y, desde allí, tomen un vuelo hacia sus países de origen.

De acuerdo con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas por cruzar ilegalmente la frontera. La iniciativa se enmarca en el amplio operativo de deportaciones que impulsa el mandatario estadounidense.

El diario neoyorquino subraya que el proceso ha generado polémica por sus consecuencias sociales y humanitarias, en algunos casos con desenlaces fatales. La negociación con Argentina aparece como parte de la estrategia de Washington para agilizar las expulsiones y reducir la permanencia de los detenidos en territorio norteamericano.

En este escenario, el alineamiento de Milei con la agenda migratoria de Trump refuerza las críticas sobre un modelo subordinado a intereses externos y distante de las urgencias sociales locales.