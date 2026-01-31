Causa $LIBRA: revelan un acuerdo confidencial entre Milei y Davis

La investigación por el colapso del token $LIBRA incorporó un elemento clave que volvió a colocar al Gobierno bajo la lupa judicial. Se trata de la existencia de un acuerdo confidencial firmado entre Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, apenas dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda.

El documento, fechado el 29 de enero de 2025, establece que Davis brindaría asesoramiento ad honorem en blockchain e inteligencia artificial, sin recibir contraprestación alguna. Sin membrete oficial y bajo cláusulas de confidencialidad, el texto coincidió con una visita de Davis a la Casa Rosada, gestionada por los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Pocas horas después se detectaron movimientos millonarios en billeteras cripto vinculadas a Davis. Dos wallets transfirieron más de un millón de dólares en USDC a una cuenta asociada a Orlando Mellino, un jubilado argentino de 75 años, quien luego derivó el dinero a una presunta “cueva cripto”. Para la fiscalía, la secuencia temporal entre el acuerdo, la reunión presidencial y las transferencias resulta difícil de desvincular.

La aparición del acuerdo confidencial refuerza las sospechas sobre el rol del Presidente y su entorno en una operatoria que excede la promoción imprudente de un activo digital. Con documentos, reuniones y transferencias bajo investigación, la causa $LIBRA se consolida como un conflicto político de primera línea, que vuelve a poner en evidencia la opacidad con la que el Gobierno nacionalmaneja vínculos privados en el corazón del poder.