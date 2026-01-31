La marcha contra la reforma laboral suma apoyos

El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo confirmó que participará en las marchas contra la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

Las movilizaciones, organizadas por gremios de la CGT y las dos CTA, se realizarán el 5 de febrero en Córdoba y el 10 en Rosario. Mariano Moreno, titular del sector, denunció que el proyecto fue redactado “a espaldas del movimiento obrero” y sostuvo que busca recortar derechos sin consultar a los trabajadores, enviando un mensaje directo a los gobernadores.