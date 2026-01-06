Argentina apoyó a EE. UU. en la ONU

El embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, reiteró el apoyo de Argentina al ataque de Estados Unidos a Venezuela, al mismo tiempo que pidió por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en ese país.

La intervención de Tropepi fue durante la reunión del Consejo de Seguridad, donde las autoridades reunieron para tratar la transición en Venezuela.

El embajador sostuvo que el gobierno de Milei “valora la decisión y la determinación demostrada” por Donald Trump y su gobierno para bombardear Caracas y capturar a Nicolás Maduro.