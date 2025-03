Avanza en Diputados el proyecto oficialista para suspender las PASO

En el día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de Axel Kicillof para suspender las PASO en 2025. Con el respaldo de legisladores libertarios, el oficialismo avanzó en un dictamen que ahora pasará a la Comisión de Reforma Política antes de llegar al recinto.

Las ausencias de diputados del PRO y la UCR facilitaron el dictamen, mientras que los votos de Gustavo Cuervo y Constanza Moragues fueron decisivos para el peronismo. Sin embargo, el proyecto enfrenta demoras, ya que la Comisión de Reforma Política, presidida por el radical Emiliano Balbín, aún no ha convocado a tratar el expediente. “Si él no la convoca, el expediente no avanza”, advirtió la diputada Susana González.

El peronismo evalúa fusionar la iniciativa de Kicillof con la presentada por el massista Rubén Eslaiman para sumar apoyos del Frente Renovador, aunque esto podría retrasar el tratamiento. Mientras tanto, la oposición se mantiene firme en su rechazo, argumentando que modificar el sistema electoral en año de elecciones legislativas no es oportuno.

Aunque hay una sesión convocada para mañana jueves donde se espera que se debata la suspensión de las elecciones primarias, fuentes legislativas no descartan que el debate se postergue hasta el 3 de abril.