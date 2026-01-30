Avanza la causa por corrupción en el Banco Central

El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzan en la investigación sobre el caso de supuesta corrupción en el Banco Central (BCRA) durante la gestión de Alberto Fernández.

El magistrado y el fiscal apuntan cinco funcionarios de alta jerarquía que aún siguen en funciones: Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández. Los mismos están imputados y se les secuestró sus celulares.

La Justicia sospecha que accedían a dólares al precio oficial mediante mecanismos fraudulentos para luego volcarlo al mercado informal. Según declaraciones de testigos y arrepentidos, parte de ese dinero se habría destinado a la compra de autos de lujo, relojes Rolex y propiedades en Pinamar.

La investigación se aceleró tras la difusión de conversaciones grabadas entre los financistas Elías Piccirillo (exmarido de Jésica Cirio) y Francisco Hauque. En los audios, ambos admiten con liviandad maniobras por hasta 6 millones de dólares.