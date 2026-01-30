El Gobierno hace oídos sordos a la crisis del transporte

En medio de la amenaza de un paro de micros, representantes de las cámaras empresariales se reunieron con funcionarios nacionales en la Secretaría de Trabajo. El objetivo era discutir el esquema financiero regulado por tarifas y subsidios. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.

Desde el sector privado denuncian que los costos aumentaron considerablemente por arriba del precio de las tarifas y de las partidas de subsidios que reciben del Estado. A esto se suma el reclamo salarial de los sindicatos. Ante este complejo panorama, se tensó la relación entre los empresarios y el gobierno de Javier Milei.

“Llegamos con gran expectativa y nos vamos sin nada”, expresó uno de los representantes de las cámaras empresariales tras la reunión, según publicó El Destape. Ante eso, aseguró que no ofrecerán aumento en la reunión paritaria con la Unión Tranviaria Automotor (UTA) que se desarrollará este viernes al mediodía. El gremio ya había advertido que la instancia de hoy es la última antes de definir un paro, aunque la administración de Javier Milei puede prorrogar la huelga dos semanas con el dictado de la conciliación obligatoria.

Luego de una presentación con el nuevo secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y el conocimiento del escenario, la expectativa estaba puesta en que este jueves se resolvieran parte de los fondos necesarios para poder ofrecerle a los trabajadores una mejora salarial. Cabe destacar que algunas empresas siguen pagando el aguinaldo en cuotas.