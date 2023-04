Axel Kicillof confirmó que habrá PASO en la Provincia

A diferencia de lo que anunció Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, descartó que en la Provincia haya un desdoblamiento de las elecciones.

“Tenemos una ley que acopla las fechas de la Provincia a las nacionales. Cambiarlo es una decisión que maneja el Poder Legislativo, y nosotros no tenemos mayoría”, expresó en declaraciones televisivas.

En ese sentido, el mandatario provincial también ratificó que el Frente de Todos irá a unas PASO para elegir su candidato a presidente de cara a las elecciones de octubre. “Es la estrategia que fijó el Presidente”, señaló.

En ese sentido, reprochó que Alberto Fernández no haya construido un espacio para que todos los actores del Frente de Todos debatan la estrategia electoral y recordó que se había hecho la promesa de realizar una nueva reunión de la mesa política, pero que por el momento “no hubo nuevas convocatorias”.

En ese marco, también reiteró que Cristina Kirchner es la dirigente política que más mide en las encuestas y sostuvo que por ese motivo la persiguen: “Es la dirigente política de más peso. Por eso sacaron un fallo con 1.600 hojas y ninguna prueba para proscribirla. La condenaron con humo puro y colaboración de los medios”.

La campaña sucia

En otro tramo de la entrevista, Kicillof denunció que hay una campaña para debilitar su gestión de cara a las elecciones: “En los últimos días se vio mucha virulencia. La campaña largó con la cuestión de los fallos de los fondos buitre en el exterior”. “Todo tiene olor al 2015. ¿Justo en año electoral salen dos fallos seguidos de los fondos buitre desde el exterior contra nuestro gobierno? No es casualidad”, agregó.

En ese sentido, expresó que la oposición sabe que “para sacar derechos” tienen un obstáculo, “ganar la provincia de Buenos Aires”.

“Ellos dijeron que, si no ganan la Provincia, no van a poder hacer lo que esperan hacer en la Nación, que es lo mismo que hizo Macri más rápido y más hondo. Va a ser una campaña muy virulenta”, advirtió.

Acto seguido, Kicillof manifestó que entre los candidatos de Juntos por el Cambio no hay nada nuevo. “Hay una exministra de De la Rúa que bajó los salarios un 13% y un interventor del PAMI de De la Rúa. Son los que dejó Macri, y Macri no se va porque él quiso, se fue porque la gente no lo quiso”.