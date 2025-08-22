Britos exige aclaraciones al Gobierno por el escándalo de coimas en la Andis
El intendente de Chivilcoy rechazó la vinculación de su distrito con maniobras ilegales.
El caso de los audios que comprometen al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo político. A pocos días de las elecciones legislativas bonaerenses, Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy y candidato a senador por la Cuarta Sección, salió a cuestionar con dureza al Gobierno Nacional luego de que en esas grabaciones se mencionara a su municipio como parte de una supuesta trama de retornos a empresas proveedoras.
En los registros difundidos por el canal de streaming Carnaval, la voz atribuida a Spagnuolo hace referencia a “chorros en Chivilcoy”. Esa alusión provocó la reacción inmediata del jefe comunal, quien denunció falsedades sobre supuestos convenios locales y pidió explicaciones: “Quienes prometieron terminar con la casta y la corrupción deben responder de manera urgente a los vecinos por acusaciones tan graves”, advirtió.
La directora municipal de Discapacidad, Laura Azcola, también se sumó al reclamo y desmintió que la comuna haya recibido asistencia nacional en el área. “Jamás se nos transfirió un peso para programas de discapacidad; todo lo que se hace es con recursos municipales”, subrayó, desligando a la gestión local.
El escándalo, que ya provocó la salida de Spagnuolo, amenaza con extender sus efectos al interior bonaerense y complica aún más a un oficialismo que intenta contener el impacto político en plena campaña.