Mayoristas viven el peor consumo de su historia

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó una serie de informes sobre el consumo masivo de junio, que mostró una caída sostenida en los últimos meses luego de un 2024 con el peor registro histórico.

Uno de los datos más alarmantes es que las ventas en autoservicios mayoristas encadenaron su tercer retroceso mensual consecutivo, al mermar 1,8% respecto de mayo. De este modo, el dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde que el instituto de estadísticas comenzó la serie, en 2017.

En términos anuales la contracción fue del 8,4%, frente a un junio de 2024 que ya había registrado un descenso interanual del 14,5%. A nivel de producto, las bajas más importantes se verificaron en el consumo de frutas y verduras, artículos de limpieza, y lácteos.

Por su parte, en los supermercados las ventas exhibieron un leve ascenso mensual del 0,2%. Sin embargo, la tendencia de los últimos meses muestra un estancamiento desde marzo.

Respecto de junio de 2024, hubo un alza de 0,8%. En estos establecimientos, también se verificaron reducciones en lácteos, frutas y verduras, y artículos de limpieza, así como en bebidas y productos de almacén. Por el contrario, hubo relevantes incrementos en indumentaria y carnes.

Por último, la performance en shoppings, más asociada al consumo de bienes durables y de sectores medios, arrojó su primera baja interanual desde noviembre de 2024. A precios constantes, la variación fue negativa en 4,5%.