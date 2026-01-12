Bullrich y Valenzuela impulsan la reforma laboral en Mar del Plata

Patricia Bullrich y Diego Valenzuela visitaron Mar del Plata para promover la reforma laboral en una serie de encuentros con empresarios, emprendedores y dirigentes locales. La senadora encabezó un acto en el Torreón del Monje y luego participó de reuniones con la Cámara Pesquera y un conversatorio abierto sobre empleo y producción. Valenzuela ofició de moderador junto al intendente Agustín Neme y Guillermo Montenegro.

Bullrich sostuvo que aceptarán modificaciones en la reforma si garantizan un cambio real, aunque advirtió que no se volverá al esquema vigente. La propuesta busca flexibilizar condiciones para el sector privado, pero despierta críticas por la falta de claridad en los alcances y por el riesgo de precarización.

En paralelo, los dirigentes recorrieron emprendimientos turísticos y visitaron la nueva sede de Lucciano’s, destacando el desarrollo empresarial. La jornada dejó en evidencia la intención de avanzar con la reforma, aunque persisten interrogantes sobre su impacto en los trabajadores, la capacidad de consenso con los gremios y la viabilidad política de aprobarla en un Congreso dividido, donde las resistencias sindicales y opositoras anticipan un escenario de fuerte tensión.