Récord en la venta de autos usados

Según la Cámara del Comercio Automotor (CCA), la venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025. En total, se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades). El anterior récord había sido en el 2013, con 1.855.032 unidades.

No obstante, en diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% respecto al mismo mes de 2024 (160.539 vehículos).

Al respecto, Alberto Príncipe, presidente de la CCA, expresó que el 2025 “mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca”. “El reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año mostraron sus resultados en el sector”, indicó.

En tanto, explicó el desafío para el 2026: “Hay que trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas, que hoy se encuentran fuera de los valores adecuados”.