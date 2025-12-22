Cae la demanda inmobiliaria por el costo de construir

Según un estudio difundido por el portal de clasificados Zonaprop, los departamentos en pozo tienen escasa demanda en la Argentina. La razón es la disparada del costo de la construcción, que se encareció al triple de lo que costaba hace cinco años.

El relevamiento muestra que actualmente el 78% de las búsquedas para la adquisición se orienta a unidades usadas, mientras que el 20% se orienta a viviendas a estrenar y solo el 2% a viviendas en pozo.

En este sentido, según el trabajo “esta tendencia bajista se agudizó recientemente: en septiembre, solo el 1,3% de la demanda total se canalizó hacia este segmento”, en base a los datos del tercer trimestre del 2025. En 2023, el requerimiento por las unidades en pozo alcanzaba el 5%.

En paralelo, el valor de construcción del metro cuadrado para unidades en pozo aumentó en dólares 9,13% este 2025, al ubicarse en 3.056 dólares.