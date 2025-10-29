Caputo criticó a la oposición y se alinea a los mercados

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a reducir la discusión política a un examen de “seriedad” frente a los mercados. En redes sociales afirmó que el kirchnerismo “no puede ser opción” si la Argentina quiere atraer inversiones, y habló del “riesgo kuka” como amenaza para la previsibilidad.

Con un tono más propio de un banquero que de un funcionario público, Caputo planteó que la democracia debe ajustarse a las exigencias del capital extranjero. Su discurso, que se presenta como defensa de la estabilidad, termina deslegitimando a la oposición y naturalizando que la política quede subordinada a los intereses financieros.