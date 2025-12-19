Caputo presiona a intendentes y expone la disputa por las tasas

La ofensiva del ministro de Economía Luis Caputo contra los intendentes sumó un nuevo capítulo con su llamado a difundir públicamente todas las tasas e impuestos que aplican los municipios del país. El funcionario volvió a apuntar contra los jefes comunales al acusarlos de incrementar tributos “a su antojo”, una crítica que busca instalar la idea de que los gobiernos locales compensan con aumentos lo que Nación recorta por la vía fiscal.

Caputo sostuvo que, mientras el Ejecutivo nacional reduce la presión impositiva en más de quince mil millones de dólares anuales, algunos intendentes trasladan costos a empresas y consumidores. El planteo, sin embargo, omite que muchos municipios enfrentan caídas de recursos y mayores demandas de servicios, un cuadro que complejiza la discusión y relativiza la acusación de “administradores irresponsables”.

Cabe recordar que, como bien informó diario Hoy en su edición anterior, el Gobierno difundió un mapa interactivo con el detalle de tributos locales, una herramienta que funciona más como señal política que como diagnóstico integral. La jugada refuerza la estrategia de tensionar la relación con los intendentes y deslizar la responsabilidad del malestar económico hacia los niveles locales.