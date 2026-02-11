Caputo profundiza la Inocencia Fiscal en busca de dólares

Mediante la Resolución General 5822/2026, la ARCA dispuso que los intereses generados por los depósitos en dólares quedarán exentos de la retención del Impuesto a las Ganancias. La medida se da en el marco de la Ley de Inocencia Fiscal: permite que “quienes ingresen sus fondos al sistema financiero no tendrán retenciones sobre los intereses generados por esos depósitos”.

En este sentido, ARCA argumentó que “la medida forma parte del proceso de adecuación normativa y simplificación tributaria, con el objetivo de fomentar la incorporación de fondos al sistema financiero formal”.

Esto va en sintonía con el blanqueo permanente que permite la Ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno reglamentó este lunes. La norma abre la puerta a que los dólares no declarados de la economía, como el de los ahorristas o el proveniente de acciones ilícitas (evasión fiscal, contrabando, entre otras) ingresen en el circuito formal.

“Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco. Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios. Además, cobrarían un interés por sus dólares”, aseguró el ministro Luis Caputto en X.

Las entidades bancarias se tomaron las primeras horas con cautela, para analizar el impacto y si hacen falta ajustes adicionales, sobre todo en lo que tiene que ver con reglas asociadas a los controles que les imparten a las entidades tanto el Banco Central como la Unidad de Información Financiera.

Por otro lado, la Ley de Inocencia Fiscal no rige en las provincias (al menos hasta que sus legislaturas apruben la adhesión o adecuación a la nueva normativa nacional). Por lo tanto, los gobiernos provinciales pueden controlar a los que blanqueen dólares.