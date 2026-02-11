Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa por represión

Pablo Grillo, fotógrafo herido en la represión frente al Congreso en marzo de 2025, se presentó como querellante en la causa y reclamó que se investigue la cadena de mando del operativo.

La presentación apunta a jefes de Gendarmería y funcionarios del Ministerio de Seguridad, además de señalar la responsabilidad política de Patricia Bullrich. La querella sostiene que hubo órdenes directas y falta de control que permitieron disparos prohibidos, y reclama que el proceso avance más allá del autor material hacia las responsabilidades jerárquicas.