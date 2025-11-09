Caputo prometió comprar reservas

En su paso por Nueva York junto a Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con inversores. Allí, dijo que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria.

El funcionario confirmó que autorizó compras de dólares dentro de las bandas cambiarias, cuando exista fuerte liquidez en el mercado, para reforzar las reservas del Banco Central. Esta modificación implicará que, por primera vez desde abril, el Tesoro podrá adquirir divisas sin violar el régimen de flotación administrada.

A su vez, Caputo aclaró que el Presidente no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas.

Por otro lado, deslizó que podría acelerar el ritmo de deslizamiento de las bandas al 1,5% mensual, frente al 1% actual, según la inflación y la demanda de pesos. Con ese cambio, el peso continuaría depreciándose de forma gradual, aunque con mayor flexibilidad operativa.