La construcción enfrenta una de sus mayores crisis

Con la paralización de la obra pública desde que inició la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, la construcción atraviesa su peor momento en la historia.

Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y julio de 2025 se perdieron 60.462 puestos de trabajo formales en la construcción (-13,7%). Sin embargo, de acuerdo con Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el número real sería mucho mayor: la caída totalizaría unos 120.000 empleos entre julio de 2023 y octubre de 2025.

En este sentido, de acuerdo al Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) la cantidad de empleadores disminuyó en septiembre 1,3% respecto al mismo mes del 2024, y 10,6% en comparación con 2023.

En este escenario, la ciudad bonaerense de Olavarría, fuertemente ligada a la industria de la construcción, atraviesa una marcada contracción de su nivel de actividad. “Tenemos alrededor de 20 puntos menos de movimiento”, señaló Bernardo Baldino, subsecretario de Empresas e Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo local.

El titular de la Cámara de la Piedra, Gustavo Núñez, coincidió en que el sector atraviesa una situación crítica y reveló que las canteras hoy operan apenas al 25% de su capacidad instalada. “Históricamente el promedio mensual era de alrededor de 1 millón de toneladas, en 2017 alcanzamos 2,1 millones, y actualmente estamos produciendo solo 400.000”, ejemplificó.